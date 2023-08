Incidente con il paracadute Ex ufficiale finisce a Torrette

Spaventoso imprevisto ieri a Matelica, dove un paracadutista a causa del vento è precipitato da dieci metri di altezza. Allo stadio era in corso la commemorazione per il 30simo anniversario dalla morte del matelicese Gionata Mancinelli, caduto in Somalia il 5 agosto 1993. L’Associazione Paracadutisti d’Italia e la città hanno voluto ricordarlo con una cerimonia allo stadio, alla presenza anche delle autorità provinciali, a partire dal prefetto Ferdani. Alle 12.30, era in programma anche il lancio dei paracadutisti, che atterravano allo stadio. Tra di loro c’era anche un 61enne di Rotella, in provincia di Ascoli, ex ufficiale oggi in congedo. Ma a causa del vento forte di ieri mattina, purtroppo il suo paracadute si è aperto solo in parte e il 61enne è atterrato malamente, a una velocità troppo elevata, da dieci metri di altezza. Una scena che ha raggelato il pubblico, tra cui anche molti bambini. Subito soccorso, per lui è stato chiamato l’elicottero con il quale è stato ricoverato d’urgenza a Torrette. La prognosi per lui è riservata ma, per fortuna, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per i necessari accertamenti di legge.