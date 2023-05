Incidente con il trattore nel podere Mario Merlini non ce l’ha fatta

Purtroppo non ce l’ha fatta Mario Merlini, l’85enne tolentinate che lunedì era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona dopo l’incidente col trattore. Era successo mentre stava lavorando il terreno vicino casa, in contrada Cisterna. Si è spento la stessa sera, a Torrette. Non è stata ancora fissata la data del funerale; prima dovrà essere stabilito se procedere con esami, come il riscontro diagnostico o l’esame autoptico, per approfondire le cause del decesso. Lascia la moglie Anna Maria e due figli, Rita e Andrea, oltre agli adorati nipoti. La comunità si stringe forte alla famiglia, conosciuta e stimata in città. Mario faceva parte della confraternita di San Catervo da moltissimo tempo. "Un uomo mite, dai modi gentili, di una grande umanità – ricorda il priore -, sempre premuroso verso gli altri". Era sempre presente, come ogni domenica alla messa delle 10 nella parrocchia di San Catervo, con sua moglie. Numerose le dediche per l’85enne. "Ci mancherai tanto Mario... un abbraccio enorme ai tuoi cari", scrive una concittadina. "Sentite condoglianze per la grave perdita di una persona eccezionale" aggiunge un altro tolentinate. "Un uomo come pochi, di un’umanità rara" è il pensiero comune.

Lucia Gentili