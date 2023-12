Incidente con lo scooter. Sbatte contro il guardrail, 47enne portato a Torrette

È ricoverato in gravi condizioni ad Ancona un 47enne maceratese, rimasto ferito mercoledì sera in un incidente. Intorno alle 22 l’uomo, in sella a uno scooter elettrico, stava attraversando contrada Acquesalate quando, per cause ancora da chiarire, all’improvviso ha perso il controllo del ciclomotore, è finito contro il guardrail e poi fuori strada. Per fortuna, in quel momento lungo la stessa strada stava passando un’automobilista, che ha visto quanto accaduto e ha allertato subito i soccorsi, altrimenti sarebbe potuto passare troppo tempo prima che qualcuno scoprisse l’incidente. I sanitari del 118, accorsi immediatamente, hanno prestato le prime cure al maceratese, e poi lo hanno fatto portare d’urgenza a Torrette, in eliambulanza. Le sue condizioni sono piuttosto serie, ma per fortuna l’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti di legge sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata. Non appena sarà possibile e le sue condizioni di salute lo permetteranno, i militari sentiranno anche la versione del 47enne, soprattutto allo scopo di chiarire se ci siano state cause esterne che abbiano provocato quella sbandata.