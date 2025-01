Incidente nella concessionaria, volo di 4 metri: è grave

Macerata, 24 gennaio 2025 – Precipita da quattro metri mentre lavora sul tetto della concessionaria, grave un 53enne che è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, nella concessionaria Autolux Service in via Cluentina, a Piediripa di Macerata.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro), un uomo di 53 anni stava effettuando un sopralluogo nella concessionaria quando improvvisamente si è sfondata la copertura del tetto della struttura. L’uomo è precipitato per circa quattro metri di altezza. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118.

Le condizioni del 53enne – che lavorerebbe per una ditta esterna – sono apparse fin da subito gravi e così il personale medico e sanitario, dopo un primo controllo, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Icaro, partito dal nosocomio di Ancona, è atterrato sul posto e l’uomo, dopo le prime cure, è stato caricato e trasferito all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

In seguito all’impatto a terra, il 53enne ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla tempia sinistra. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto per chiarire la dinamica di quanto è accaduto sono intervenuti gli ispettori del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.