Incidente: due auto si scontrano in zona ospedale

Scontro fra due auto ieri mattina all’incrocio fra viale Fiume e via Badaloni a Recanati, nei pressi dell’ospedale Santa Lucia. Una Citroen C3, con alla guida una donna, al termine della salita di viale Fiume ha svoltato a destra alla volta del quartiere piazzale Europa, urtando però contro la parte laterale anteriore di una Jeep, alla cui guida c’era un uomo che stava provenendo dalla carreggiata opposta, direzione ospedale. Danni alle due autovetture, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto dell’incidente una pattuglia della polizia municipale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito dei rallentamenti.