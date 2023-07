Incidente per evitare un animale: auto esce di strada e si ribalta a Cingoli (Macerata)

Macerata, 31 luglio 2023 – Un animale avrebbe improvvisamente attraversato la sede stradale, provocando l’incidente di ieri mattina a Cingoli. A bordo d’una Fiat Stilo, un trentenne al volante e un uomo di sessant’anni sul sedile del passeggero, residenti a Cingoli, verso le 9.30 stavano percorrendo la comunale in località Catafolle, quando si è verificato l’imprevisto: il giovane alla guida dell’auto avrebbe quasi istintivamente sterzato, ma la manovra sarebbe stata pregiudizievole per la tenuta di strada.

La Fiat Stilo, è uscita dalla carreggiata, è piombata su un sottostante pendìo, fermandosi dopo essersi ribaltata per un paio di volte. Il pilota, incolume con varie abrasioni, è riuscito a lasciare l’auto restando sul posto. Invece il 60enne, pur cosciente, impossibilitato a muoversi, era rimasto bloccato sul sedile: lo hanno tolto dall’incomoda posizione gli operatori sanitari, giunti con l’automedica del 118 di Cingoli, e una squadra dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Apiro.

Il medico, effettuati i primi accertamenti, in base ai riscontri e considerata la dinamica dell’accaduto, ha deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza. Dal Torrette è decollato Icaro-1, atterrato nelle vicinanze dell’evento, che ha trasferito il politraumatizzato, che non sarebbe in pericolo di vita, all’ospedale regionale anconetano.

I vigili del fuoco hanno provveduto recuperare l’auto ridotta in pessime condizioni, mentre i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Cingoli.