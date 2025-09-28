Incidente falso per truffare l’assicurazione

Macerata, 29 settembre 2025 – Mettono in scena un falso incidente per truffare l’assicurazione: due uomini denunciati. I carabinieri della stazione di Macerata, al termine di una indagine, hanno denunciato due uomini, un 59enne di origine egiziana e un 56enne italiano, entrambi residenti in provincia, ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata in concorso. L’indagine è partita dalla denuncia sporta da un uomo di 80 anni, residente a Macerata, che si è rivolto ai militari dell’arma dopo aver subito un tentativo di truffa. Secondo quanto ricostruito, i due uomini hanno architettato un falso incidente stradale nel quale l’anziano è stato indicato come controparte. In particolare, l’egiziano ha presentato una falsa denuncia alla propria assicurazione per un sinistro stradale che a suo dire si sarebbe in città il 3 giugno, nel quale la controparte era proprio l’anziano. Inoltre, nel contesto della fantomatica comunicazione, lo straniero ha indicato come testimone dell’evento il suo complice, l’italiano di 56 anni.

La compagnia assicurativa, ignara della messa in scena, ha avviato la procedura per il risarcimento del danno informando la vittima dell’accaduto. A questo punto, l’80enne si è accorto del tentativo di raggiro poiché, nel giorno in cui è stato denunciato il falso incidente, si trovava da tutt’altra parte rispetto al luogo indicato dall’egiziano nella falsa comunicazione all’assicurazione. La vittima, quindi, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che, grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e alle testimonianze raccolte, hanno smascherato i due complici che sono stati denunciati in stato di libertà per truffa aggravata in concorso.