Incidente in moto, farmacista muore sul colpo. Sorriso spezzato a 44 anni

Potenza Picena (Macerata), 12 febbraio 2024 – Moto contro un’auto, muore sul colpo Roberta Filippetti, 44 anni e mamma di una ragazzina, lavorava come farmacista in piazza a Potenza Picena. Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14, in contrada Castelletta, la strada provinciale che da Potenza Picena va verso Montelupone. Improvvisamente, poco prima della rotatoria, all’uscita di una curva, l’impatto che si è rivelato fatale per la farmacista. La moto di media cilindrata in sella alla quale viaggiava si è scontrata frontalmente, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, con una Fiat Panda con a bordo una famiglia pakistana: padre, madre e due bambini.

Immediatamente sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, la Croce Rossa di Porto Potenza e la Croce Gialla di Recanati. Allertata, in un primo momento, anche l’eliambulanza, che si è alzata in volo dall’ospedale di Ancona. Ma purtroppo tutto si è rivelato vano: per Roberta Filippetti, infatti, non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimare la donna da parte del personale medico, che ha cercato in ogni modo di strappare alla morte la giovane mamma. Roberta Filippetti è morta sul colpo, dopo essere stata sbalzata dalla moto in seguito al frontale ed essere finita sull’asfalto.

Al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, per un controllo, la famiglia di pakistani che si trovava a bordo dell’utilitaria. Nulla di grave. Sul posto per chiarire la dinamica dell’incidente e svolgere i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal comandante Angelo Chiantese.

Roberta Filippetti era molto conosciuta. Viveva a Potenza Picena e lavorava presso la farmacia comunale in piazza Matteotti. Lascia una figlia adolescente, il marito Jemmy Parigi, la mamma Anna, il papà Franco, che ha un laboratorio orafo a Potenza Picena, e la sorella minore Maria Laura. La salma della giovane mamma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Alta. Come da prassi, in queste circostanze, è stata disposta l’autopsia, che al momento non è ancora stata fissata. Dolore a Potenza Picena per l’improvvisa scomparsa di Roberta Filippetti.