Incidente fatale, addio alla giovane mamma

Nella camera ardente di Montecosaro ieri è sfilato il dolore dei familiari e degli amici di Eleonora Dolci, morta venerdì mattina lungo la strada provinciale Valdete, vittima di un incidente stradale. La sua auto è finita contro un camion che trasportava rifiuti: un impatto tremendo e per la 33enne civitanovese non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo lasciando orfani due bambini, un maschio e una femmina rispettivamente di 6 e di 7 anni che stava crescendo insieme con il marito, Daniele Montironi. Oggi alle 14.30, nella chiesa dell’Annunziata si terranno i funerali della giovane mamma. A Montecosaro l’addio, nel paese in cui era nata e dove da pochi mesi si era trasferita con la famiglia, dopo aver sempre vissuto a Civitanova, a Fontespina, lungo via Cristoforo Colombo. Era conosciutissima anche perché aveva lavorato nel negozio Acqua e Sapone del quartiere. Di recente era stata assunta al McDonald’s di Campiglione di Fermo.

"Non si può morire così, andando a lavorare" scrivono affranti gli amici sui social, che nelle ultime ore sono stati invasi dalle manifestazioni di affetto e di cordoglio nei confronti dei familiari di Eleonora, che oggi devono affrontare una tragedia che piomba anche sui suoi piccoli. Una circostanza, questa, che spezza il cuore ai tanti civitanovesi che la conoscevano, ai colleghi che con lei avevano condiviso le esperienze professionali e alle persone che della sua tragedia sono venuti a conoscenza dalle cronache.

"Non ci sono parole – commenta un amico d infanzia –, tredici anni di scuola trascorsi insieme, tanti ricordi anche a Fontespina. Chiudo gli occhi e rivivo tante scene. Con il groppo in gola di tipo addio amica mia cara, veglia sui tuoi figli".

Eleonora Dolci venerdì mattina stava andando al lavoro insieme con una collega quando, da poco passate le 9, si è scontrata contro il mezzo adibito al trasporto dei rifiuti e il cui autista è rimasto illeso. L’impatto è avvenuto nel Fermano, lungo la strada provinciale Valdete, all’altezza di contrada Camera. Le cause sono in corso d’accertamento. Al suo fianco, sul lato passeggero, una collega che ha riportato lesioni gravi, è ricoverata all’ospedale Torrette di Ancona dove è stata portata in eliambulanaza. Ad allertare i soccorsi è stato un automobilista di passaggio e sul posto sono confluiti il 118, la Croce azzurra di Porto San Giorgio con due ambulanze e automedica, ma una volta arrivati i soccorritori hanno potuto solo constatare la morte della giovane, a cui il violento impatto non ha purtroppo dato scampo.

