Incidente: ferito il comandante Rocchetti

Incidente stradale, ieri, per il comandante della Polizia locale di Tolentino, commissario David Rocchetti. Secondo le ricostruzioni, stava percorrendo con la sua auto (non era in servizio) la corta di Villa Potenza, che porta a Macerata, quando si è scontrato con un’altra auto. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale di Macerata. A bordo c’era anche la moglie. Le condizioni del comandante non sono gravi, ma è stato portato all’ospedale per accertamenti. La cittadinanza e tutti gli agenti gli augurano una pronta guarigione.