Incidente fra tre auto a Villa Potenza: nove feriti. Sei sono bambini

Violento scontro tra tre auto a Villa Potenza: il bilancio è di nove persone ferite che finiscono all’ospedale di Macerata. Tra loro ci sono anche sei bambini. È quanto accaduto a seguito dell’incidente che è avvenuto ieri, intorno alle 13, a Villa Potenza, frazione di Macerata. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuta sul posto per rilevare l’incidente, tre auto si sono scontrate: due, in seguito all’impatto, sono finite fuori strada.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 per soccorrere gli occupanti delle tre auto rimaste coinvolte. I nove feriti, tra cui sei bambini che erano a bordo, sono stati caricati a bordo delle ambulanze e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Le loro condizioni, almeno secondo i primi accertamenti, fortunatamente non sarebbero gravi.

Chiara Marinelli