Brutto incidente frontale tra auto: feriti mamma e due bambini

Recanati, 23 settembre 2025 – Paura questa mattina per una mamma con due bambini. Uno dei due trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Addolorata, a Recanati, con due squadre provenienti da Osimo e Macerata, a seguito di un incidente stradale tra due auto.
Ad avere la peggio quella condotta dalla mamma, con i due bambini di 8 e 13 anni. I pompieri hanno estratto dai veicoli tre delle quattro persone coinvolte, poi affidate agli operatori sanitari del 118. Sul posto le forze dell’ordine per disciplinare la viabilità.
Secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sono scontrate frontalmente. Il personale medico, considerando la dinamica dell’incidente, ha preferito allertare l’eliambulanza in via precauzionale per uno dei fratellini, per effettuare tutti i controlli necessari. Anche il conducente dell’altro mezzo è stato portato in ospedale. Tutti i feriti comunque erano coscienti.