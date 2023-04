Incidente frontale oggi a Macerata, tre feriti: una donna al Torrette in eliambulanza

Macerata, 26 aprile 2023 – Un brutto incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale in località Cimarella, a Macerata. Stando alle prime ricostruzioni, per cause in corso di accertamento, la conducente alla guida di una Ford Kuga (che da Appignano procedeva in direzione Macerata) avrebbe perso il controllo dell’auto e avrebbe sbandato, schiantandosi frontalmente contro una Fiat Punto che sopraggiungeva in direzione opposta.

Nello schianto sono rimasti feriti il conducente della Punto (che viaggiava da solo), la conducente e la passeggera della Ford. È stata quest’ultima ad avere la peggio: per lei si è reso necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Gli altri due feriti sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Macerata. Sul posto vigili urbani, vigili del fuoco e 118 con la Croce Verde.