Incidente Gentilucci, l’avvocato dell’imputato: "In appello non è stato escluso il concorso di colpa"

"La corte di appello non ha escluso il concorso di colpa di Luigi Gentilucci, nell’incidente che 27 maggio 2013 gli costò la vita". È quanto afferma l’avvocato Mariella Mariotti, difensore dell’imputato Alessandro Binotti, in merito alla sentenza di secondo grado pronunciata nei giorni scorsi.

"Il dispositivo – prosegue l’avvocato Mariotti – riforma solo in modo parziale la sentenza emessa dal tribunale di Macerata, limitandosi a rideterminare la pena inflitta all’imputato in un anno di reclusione, esclusa la quantificazione del concorso di colpa del sindaco Luigi Gentilucci. La corte di appello ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto un concorso di colpa tra l’imputato e Gentilucci pari al 50 per cento".

Come conferma anche l’avvocato Mariotti, la corte nel dispositivo letto in aula venerdì scorso ha usato l’espressione "esclusa la quantificazione del concorso di colpa del sindaco Gentilucci".

Queste parole, secondo i famigliari della vittima assistiti nel processo dall’avvocato Andrea Nobili, fanno pensare che in appello sia stato escluso il concorso di colpa. Ma per interpretare meglio la sentenza, bisognerà attendere i tre mesi previsti per il deposito delle motivazioni.