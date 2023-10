Incidente Gualdo: 40enne incastrato sotto al trattore

Brutto infortunio per un 40enne di Gualdo, rimasto incastrato sotto al trattore mentre era al lavoro. L’allarme è arrivato intorno alle 17.30 al personale del 118, che subito si è precipitato sul posto, un terreno agricolo in località Fanelli. Per soccorrere il ferito è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Tolentino, che hanno dovuto liberare il 40enne intrappolato dal mezzo cingolato: il trattore infatti si era ribaltato e l’uomo era rimasto con la gamba schiacciata sotto.

Il personale sanitario poi, dopo averlo stabilizzato sul posto prestandogli le prime cure urgenti, lo ha affidato all’eliambulanza per farlo ricoverare d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’agricoltore ha riportato un trauma importante alla gamba, ma le sue condizioni non dovrebbero essere disperate. Gli accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica dell’infortunio e le eventuali responsabilità.

Sul posto ieri

sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino assieme agli altri soccorritori.