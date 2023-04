Incidente in moto, 17enne ancora gravissimo Sotto sequestro il mezzo e il casco spezzato in due

Restano gravissime ma stabili le condizioni del 17enne di Cingoli che sabato pomeriggio è caduto sulla pista di motocross Alvaro Peverieri. Intubato e incosciente resta ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale regionale di Torrette dove lotta per la vita. Intanto i carabinieri della compagnia di Jesi, giunti sul posto sabato pomeriggio, proseguono le indagini sull’incidente e sul perché il casco si sia spezzato. Sotto sequestro sia il casco che la moto. Il ragazzino aveva appena compiuto 17 anni e si trovava al crossodromo assieme ad alcuni amici e al padre sotto choc. Secondo una prima ricostruzione il giovane pilota nel fare un salto è caduto male battendo la testa. Il casco nel terribile impatto si è spezzato e lui ha perso conoscenza e tanto sangue, sotto gli occhi increduli e pieni di angoscia dei suoi amici, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni.

Il diciassettenne cingolano nell’impatto terribile con il suolo ha battuto la testa, il casco si è rotto e lui avrebbe perso subito conoscenza. Ha battuto anche il volto e perso molto sangue oltre ad aver riportato fratture un po’ in tutto il corpo. In queste ore sono in tanti a pregare per il ragazzo, ex giocatore di pallamano e con la passione per le moto da cross.