Incidente in moto, paura per Gaetano Maccari

di Alessio Botticelli

Grande spavento per Gaetano Maccari, classe ’63, pastaio fondatore della Pasta di Camerino: intorno alle 14.30 di martedì, mentre rientrava alla guida della sua moto in zona Borgo Belvederi, dove ha sede l’azienda di famiglia, è stato urtato da un’auto finendo a terra. "Stavo rientrando in azienda da Torre del Parco quando, a un incrocio, il conducente di un’auto, non vedendomi e non rispettando la precedenza, mi ha preso in pieno – racconta Maccari –. Fortunatamente andavamo entrambi a velocità contenuta essendo la strada molto stretta, tuttavia la caduta mi ha provocato la lussazione della spalla con conseguenti dolori molto forti". Alla guida dell’auto un anziano di Camerino. "Fortunatamente la mia moto ha l’Sos – prosegue Maccari –: dopo la caduta, il dispositivo per il soccorso si è attivato automaticamente chiamando su mia richiesta la polizia ed i soccorsi, che mi hanno prontamente trasportato in ospedale dove la spalla mi è stata rimessa a posto". Immediatamente raggiunto dalla moglie Mara Mogliani e dai figli Federico, Lorenzo e Miriam, Gaetano Maccari ha chiesto subito di tornare a casa dove ha passato la notte: "Chi mi accompagna domattina al pastificio, che con la spalla immobilizzata non posso guidare?", le sue parole alla vista dei familiari. Quando la passione per il proprio lavoro è più forte di tutto, anche dei dolori alla spalla. Principale marchio di Entroterra Spa, la Pasta di Camerino è nata da un piccolo laboratorio artigianale, crescendo anno dopo anno ed arrivando a scalare i vertici del marcato nazionale ed internazionale: oggi conta 75 dipendenti, di cui 60% donne, ed una produzione di circa 500 quintali di pasta al giorno tra pasta di semola di grano duro, pasta all’uovo Bio e pasta al farro Bio.