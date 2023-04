Incidente in motorino, portato a Torrette

Un ragazzino di 16 anni è finito a Torrette, dopo un incidente in scooter. È successo ieri alle 16.30 tra la Maddalena e Muccia lungo la Val di Chienti. Il ragazzo, residente in zona, mentre era in sella al suo ciclomotore è finito contro una Fiat Punto che procedeva davanti a lui, quando questa si è fermata per svoltare. Al volante dell’auto c’era una 55enne, anche lei del posto, rimasta del tutto illesa nell’impatto dello scooter. Ad avere la peggio invece è stato il 16enne, e il personale del 118, subito accorso, alla luce della dinamica dell’incidente ha ritenuto opportuno farlo ricoverare d’urgenza ad Ancona. Con l’eliambulanza dunque il ragazzo è stato portato a Torrette. A quanto sembra comunque, per fortuna, non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse fratture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge, che consentiranno di chiarire dinamica e responsabilità.