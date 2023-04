Incidente e incendio a Macerata: un ferito all’ospedale

Macerata, 28 aprile 2023 – I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 6,30 di mattina in via Trieste a Macerata a causa di in incendio di due autovetture dopo essersi tamponate tra loro. La squadra di Macerata intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio e successivamente a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. A seguito dell’incidente una persona e stata trasportata al Pronto Soccorso limitrofo dal personale del 118 per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale.