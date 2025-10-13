Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall'Ara ai 'privati'
Macerata
Incidente sul lavoro a Corridonia, operaio sommerso dalla ghiaia: corsa contro il tempo per salvarlo
13 ott 2025
REDAZIONE MACERATA
Incidente sul lavoro a Corridonia, operaio sommerso dalla ghiaia: corsa contro il tempo per salvarlo

Ore di ansia nella città in provincia di Macerata: l’uomo stava manovrando un escavatore quando un cumulo di ghiaia avrebbe ceduto, i soccorritori continuano a lavorare in condizioni drammatiche

Incidente sul lavoro a Corridonia, soccorritori al lavoro per salvare un operaio sommerso dalla ghiaia (foto Calavita)

Corridonia (Macerata), 13 ottobre 2025 - Ore d'ansia per un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro a Corridonia. Stando alle primissime ricostruzioni, l'uomo stava manovrando un escavatore all'interno della ditta Rita Calcestruzzi, quando un cumulo di ghiaia avrebbe ceduto, sommergendo il mezzo.  Subito è scattato l'allarme: sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri e personale dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro). L'incidente si è verificato attorno alle 15 di oggi e alle 19 l'operaio non era stato ancora estratto. L’uomo si trova all'interno della cabina dell'escavatore. Sono in corso le operazioni: si procede con la massima cautela per evitare ulteriori incidenti. 

Sul posto era atterrata anche un'eliambulanza che però, dopo un paio di ore, è ripartita senza caricare nessuno a bordo (foto Calavita)
Sul posto era atterrata anche un'eliambulanza che però, dopo un paio di ore, è ripartita senza caricare nessuno a bordo. I soccorritori continuano a lavorare in condizioni drammatiche.

