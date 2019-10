Morrovalle (Macerata), 10 ottobre 2019 – Trafitto dai tondini di ferro. Sono da accertare le cause dell'incidente sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio a Morrovalle, in via Michelangelo. Un operaio che lavorava in una ditta che produce profilati in cemento è rimasto ferito agli arti.

Sul posto intorno alle 16.30 sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato diverso tempo per tagliare i tondini di ferro. L'uomo è stato poi affidato al personale del 118, che lo ha trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Poi, i pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario dell'infortunio.