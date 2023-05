Incidente Macerata, scontro frontale all’alba: giovane grave

Montelupone (Macerata), 22 maggio 2023 – Brutto schianto fra due mezzi lungo la strada Regina. Quattro i feriti, tra cui una famigliola con la loro bambina e poi un giovane, che è stato portato all’ospedale di Torrette. L’incidente è avvenuto ieri nel territorio Montelupone. Intorno alle 6.45, una Chevrolet (guidata da un recanatese sui vent’anni) stava percorrendo la Regina, in direzione mare. A un certo punto, per cause in corso di accertamento, l’auto si sarebbe scontrata frontalmente con un Fiat Ducato, che andava nel senso di marcia opposto, poco prima dell’autovelox.

Nel camioncino viaggiava una famiglia di origine magrebina, residente in una città costiera della provincia: marito, moglie e una bimba di pochi anni. A quel punto sono stati chiamati gli operatori sanitari del 118, arrivati con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati, oltre ai vigili del fuoco di Macerata per mettere in sicurezza i due mezzi e la strada. Proprio i pompieri hanno estratto dall’auto il giovane. Ingenti i danni riportati per la Chevrolet e il Fiat Ducato. Ma ad avere la peggio è stato il 20enne, che è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Meno gravi gli occupanti del Fiat Ducato: il marito (che guidava il mezzo) è stato portato all’ospedale di Civitanova.