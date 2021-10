Civitanova, 3 ottobre 2021 - Si sfrena un camion-vela sul tratto in discesa di via Campania, piomba contro la recinzione di una villetta e travolge sul marciapiede una mamma e il passeggino su cui trasportava il figlioletto di due anni. Praticamente illeso il bambino, che grazie alla cintura che lo imbracava è rimasto incollato al seggiolino che si è rovesciato sotto il mezzo, mentre la mamma è stata colpita in volto e alla spalla dalla coda del veicolo ed è stata trasportata subito al pronto soccorso di Civitanova, ma qui i medici hanno deciso il trasferimento in eliambulanza a Torrette per la valutazione di un intervento maxillo facciale dovuto ai traumi riportati.

Il pargolo è invece ricoverato all’ospedale di Civitanova, sotto osservazione nel reparto Pediatria. Ma, in ogni caso, un miracolo che madre e figlio siano salvi, proprio nella giornata, quella di ieri, della festa degli angeli custodi e il loro ha fatto proprio un gran bel lavoro.

Dramma sfiorato intorno alle 18. "Ero in casa quando ho sentito un boato e sono uscito in strada. Davanti a me una scena terribile. Ho visto il camion contro il muretto di cinta di una abitazione e il passeggino incastrato sotto. Ho sentito piangere e ho visto il bambino che aveva del sangue in volto, ma per fortuna si è chiarito dopo che dipendeva da una lieve ferita alla fronte. Ho faticato a tirarlo fuori da lì e poi ho aiutato la mamma che sembrava aver riportato un serio trauma cranico e facciale. La donna era sotto choc. E’ stata soccorsa anche dalla dottoressa Laura Iannino, medico che abita sulla via". E’ il racconto di Giovanni Corallini, ex consigliere comunale, che vive in via Lombardia.

L’incidente è avvenuto sotto casa sua, proprio all’angolo con via Campania, ed è stato lui il primo a intervenire. Sul posto, mentre i vigili del fuoco e i vigili urbani di Civitanova stavano effettuando i rilievi c’era anche il proprietario del camion vela, S. P., che in quella strada è solito parcheggiare il mezzo, preoccupato e in attesa di notizie circa le condizioni di salute di mamma e bimbo.

La famiglia – lei D. D di 33 ani e suo marito A. C. di 38 – è originaria di Civitanova, ma vive in Irlanda, a Dublino, per ragioni di lavoro. A Civitanova si trasferiscono d’estate con il loro bimbo, in una abitazione del rione Villa Pini e l’incidente è infatti avvenuto poco distante dalla loro casa. Una perizia dovrà ora stabilire come abbia potuto sfrenarsi il veicolo.