Pieve Torina, 25 aprile 2020 - Tragico schianto sulla Valnerina, tra Visso e Pieve Torina: muore sul colpo una ragazza incinta di 27 anni di Pioraco. Yainet Benitez Bernal, di origine cubana, stava tornando a casa dal lavoro, poiché era dipendente della Svila di Visso.

Lo schianto fatale è avvenuto poco prima del bivio per Monte Cavallo. Erano circa le 14.30. Per cause in corso di accertamento, la ragazza, incinta di quattro mesi e da molti anni residente a Pioraco, ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Panda vecchio modello blu, e si è schiantata contro il guard-rail sulla destra della carreggiata. Violento l’impatto contro il guard-rail: la barra metallica di protezione si è incuneata nell’abitacolo della vettura.

La ragazza, purtroppo, ha perso la vita sul colpo e per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 di Camerino, che in un primo momento hanno ritenuto di allertare anche l’eliambulanza di Marche Soccorso, dall’ospedale regionale di Torrette. Ma la chiamata è stata annullata mentre l’elicottero era già in volo, subito dopo avere constatato il decesso della ragazza di 27 anni.

Per tutti i rilievi del caso e per gestire il traffico sulla strada provinciale Valnerina sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Camerino. I carabinieri hanno coordinato tutte le operazioni necessarie e gestito il traffico per il tempo necessario. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Camerino, che hanno coadiuvato le operazioni per il recupero della salma, e l’esercito in servizio nell’operazione "Strade sicure", per collaborare nelle operazioni.

La notizia della morte della ragazza si è diffusa rapidamente a Pioraco, con lo sconforto e il dolore angosciante per quello che nessuno mai avrebbe potuto anche solo lontanamente immaginare. "Alla famiglia e a tutti i cari vadano le più sincere e profonde condoglianze – ha detto il sindaco di Pioraco, Matteo Cicconi –, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità. Siamo addolorati e senza parole. Yainet era una bellissima ragazza, solare, simpatica, una grande lavoratrice, da tantissimi anni a Pioraco con la sua famiglia, impegnata anche nelle associazioni locali".

Un dolore straziante che arriva in un momento di grande difficoltà per tutte le comunità. "Noi ti vogliamo ricordare così – le parole dell’amministrazione attraverso la pagina Prolaqueum –, una delle ragazze più solari e belle che Pioraco potesse vantare, di una bellezza sconvolgente, una tutto pepe, amante della vita e dell’allegria, uno spirito selvaggio, una gran bella persona, che ci ha lasciato troppo presto. Siamo rimasti tutti senza parole, ma continueremo a vederti in giro per il paese con quel cagnolone gigante, continueremo a immaginarti mentre sfrecci coi pattini tra le strade, proveremo a incontrarti ogni volta che ti ricorderemo, con tutto il cuore e l’affetto che potremo". La salma è stata poi composta nell’obitorio dell’ospedale, di San Severino.