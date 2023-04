Incidente mortale oggi a Camerino, motociclista si schianta contro un camion

Camerino (Macerata), 27 aprile 2023 – Quarta vittima in pochi giorni sulle strade maceratesi. Nel territorio di Camerino un uomo in sella a una Vespa, che procedeva lungo la statale 256 in direzione Castelraimondo, si è scontrato poco prima delle 14 di oggi contro un camion che viaggiava in direzione Camerino. L’impatto è stato violento e le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravissime.

Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Si tratta del quarto motociclista morto sulle strade maceratesi in una settimana. Venerdì, sempre a Camerino, era morto il 62enne anconetano Massimo Aquilanti. Il giorno successivo a Valfornace era morto il 40enne umbro Vinicio Aristei. Ieri, dopo quattro giorni di agonia, è morto Marco Staffolani, 43enne di Petriolo rimasto coinvolto in un incidente in superstrada (all’altezza dello svincolo di Morrovalle) con la sua moto.