Incidente mortale, oggi l’addio a Gianpiero Cavallaro

Sarà celebrato oggi alle 15.30, nella chiesa del Preziosissimo Sangue, il funerale di Gianpiero Cavallaro, il 48enne di Porto Recanati morto lunedì in uno scontro tra due auto avvenuto sulla statale 16 a Loreto. Ieri mattina, all’obitorio di Civitanova, il medico legale Antonio Tombolini ha svolto l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare le cause del decesso.

Il 48enne, originario di Scafati ma da trent’anni residente in città, è stato strappato all’affetto della moglie Tiziana, dei figli Marco e Gaia, della mamma Anna Maria, del papà Antonio, dei fratelli Francesco e Adriano, e dei suoceri Teresa e Natale. La tragedia era successa lunedì pomeriggio, intorno alle 19.30. Stando ai rilievi dei carabinieri di Osimo, Cavallaro stava viaggiando sulla statale al volante della sua Mini Cooper e proseguiva in direzione sud. Ma all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia di marcia opposta, andando a finire addosso alla Jeep che in quel momento sopraggiungeva nella direzione opposta. Nonostante i disperati tentativi degli operatori sanitari del 118, accorsi sul posto con due ambulanze e l’automedica, per lui non c’era stato nulla da fare.