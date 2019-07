Potenza Picena (Macerata), 29 luglio 2019 - E’ morto sul colpo il giovane centauro, 40 anni di Potenza Picena, questa mattina verso mezzogiorno lungo la Strada Regina poco dopo mezzogiorno, al km 4 di Potenza Picena, a circa 4 km. dal bivio con la Statale Adriatica 16.

Era a bordo della sua moto in direzione Macerata e aveva rallentato perché stava per immettersi in una stradina di campagna che si trovava sulla sua sinistra per raggiungere la sua abitazione in contrada Potenza. Dietro di lui sopraggiungeva un Suv Toyota condotta da un uomo di 37 anni.

Per cause sulle quali stanno ora indagando i carabinieri di Recanati e Potenza Picena e la polizia municipale di Potenza Picena, giunti sul luogo dell’incidente, da una prima sommaria ricostruzione dell'incidente il Suv avrebbe travolto la moto e trascinato il centauro per diversi metri (foto). Nell'urto la moto è rimbalzata sull’asfalto per finire poi sulla scarpata di destra e per il 40enne non c’è stato più nulla da fare. L’auto, invece, si è ribaltata sulla scarpata posta sulla sua sinistra.

Sul posto i sanitari del 118 che in un primo memento avevano anche allertato l’eliambulanza a Torrette facendola poi rientrare una volta constatato il decesso del centauro. Il conducente dell’auto è stato invece trasportato al Pronto Soccorso di Civitanova Marche. La Strada Regina è rimasta bloccata per diverso tempo per permettere i soccorsi e i rilievi del caso.

