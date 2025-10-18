Vola con l'auto nella scarpata, muore a 28 anni a San Severino Marche (Macerata)

Bologna, 3 trasferte decisive

Macerata
CronacaVola con l'auto nella scarpata, muore a 28 anni a San Severino Marche (Macerata)
18 ott 2025
REDAZIONE MACERATA
Incidente all’alba: il giovane è precipitato poco dopo le 6 per circa 4 metri nel burrone dopo essere finito fuori strada. E’ accaduto in via Aristide Meloni nella frazione Taccoli

San Severino Marche (Macerata) - La comunità di San Severino Marche è stata svegliata da una notizia tragica questa mattina, dove un giovane di soli 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale all’alba. L'incidente si è verificato intorno alle 6:20, nel cuore della frazione Taccoli, lungo via Aristide Meloni.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, il giovane era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. La vettura è uscita rovinosamente dalla carreggiata, precipitando in una scarpata profonda circa quattro metri lungo il bordo della strada.

L'allarme è scattato immediatamente, portando sul posto una massiccia mobilitazione di soccorsi. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto, il personale sanitario del 118 e i Vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Tolentino.

L'intervento dei pompieri è stato particolarmente complesso e delicato. Data la posizione impervia in cui era finita l'auto, i soccorritori hanno dovuto lavorare duramente per estrarre il corpo del 28enne dalle lamiere accartocciate del veicolo. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per il giovane non c'era più nulla da fare: il personale del 118 ha potuto solamente constatarne il decesso, avvenuto verosimilmente sul colpo a causa del violento impatto.

I carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per stabilire la dinamica che ha portato il mezzo a finire fuori strada. Non si sa se la causa sia stata un malore, un colpo di sonno o una distrazione. La salma è stata in seguito affidata alle autorità competenti.

