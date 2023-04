Macerata, incidente in moto in superstrada: gravissimo

Macerata, 24 aprile 2023 – Schianto in moto sulla superstrada, lotta tra la vita e la morte un centauro 44enne di Petriolo. L’incidente è avvenuto sabato sera all’altezza dello svincolo per Morrovalle. Erano le 20.30 circa quando è scattato l’allarme, sul posto è tempestivamente arrivato il personale sanitario del 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Macerata dove attualmente è ricoverato, le sue condizioni sono disperate. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Il tratto della superstrada è rimasto chiuso per oltre due ore.

Si tratta dell’ennesimo incidente grave in pochi giorni nel Maceratese che vede coinvolto un motociclista. Proprio sabato un’altra terribile notizia aveva scosso l’intero territorio: un giovane papà aveva perso la vita a Valfornace dopo uno schianto in moto. L’uomo, Vinicio Aristei, 40enne originario di Foligno e residente a Terni, stava percorrendo la provinciale 115 in sella alla sua Bmw con un piccolo gruppo di amici finché è finito contro un’auto. L’impatto è stato fatale. Viaggiava sempre con una comitiva di amici un altro motociclista, il 62enne Massimo Aquilanti, anconetano ma da tempo residente vicino Termoli. Ha perso la vita venerdì in un incidente avvenuto sulla Muccese.