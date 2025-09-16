Schianto in moto all’uscita della scuola, grave 17enne

San Severino (Macerata), 16 settembre 2025 – Un grave incidente si è verificato ieri intorno alle 12,30, in località San Michele, all’altezza del villaggio terremotati “Campagnano” di San Severino, appena fuori il centro abitato cittadino. Portato a Torrette in condizioni piuttosto serie un ragazzino di 17 anni che tornava a casa dopo il primo girono di scuola.

Appena superato il cimitero in direzione di Tolentino, il 17enne, di Tolentino che si trovava alla guida di una moto da strada Fantic, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Alcuni testimoni pare abbiano visto due giovani alla guida di due motocicli che percorrevano via San Michele dando gas e procedendo a velocità sostenuta, tuttavia la dinamica esatta dell’accaduto sarà chiarita a seguito dei rilievi della polizia locale settempedana. Le indagini sono in corso anche per capire se ci sia stato, o meno, un contatto con altri veicoli.

Per il minore sono subito stati allertati i soccorsi. Il 118 ha ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza. Il ragazzo infatti, soccorso in codice rosso, è stato trasferito con all’ospedale regionale di Torrette, in Ancona. Il giovane è comunque rimasto sempre cosciente.