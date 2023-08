"Incidente nel bagno, in corso le indagini"

di Giorgio Giannaccini

"Purtroppo è un fatto increscioso quello accaduto nei bagni pubblici di via Bramante. Sono ovviamente in corso le indagini condotte dalle autorità competenti. Nel frattempo, invitiamo tutti a non eccedere in deduzioni o commenti poco appropriati su fatti ed eventi che sono soggetti ad approfondimenti". Così il sindaco Andrea Michelini interviene riguardo all’incidente avvenuto martedì mattina, a Porto Recanati, quando nei bagni pubblici di via Bramante una 14enne di Recanati si è tagliata entrambe le mani per via di un lavandino che avrebbe ceduto, andando in frantumi. Il primo cittadino portorecanatese aggiunge poi che "sarà cura dell’amministrazione comunale aggiornarvi sugli sviluppi della vicenda e sulla verità relativa allo svolgimento dell’evento che si spera potrà essere quanto prima accertata". Però, nel frattempo, emergono nuovi dettagli sull’episodio. Tra questi, pare che la 14enne si sarebbe recata nei bagni di via Bramante accompagnata dal suo fidanzatino (un portorecanatese all’incirca della stessa età) e anche dal fratello più piccolo di lui. Ma poi, mentre era entrata nel bagno dei disabili, il lavandino si sarebbe staccato ferendole le mani con diversi tagli (fra cui uno sulla vena). A quel punto è intervenuto un residente che ha subito soccorso la ragazza, tamponandole le ferite e chiamando i soccorsi del 118. Successivamente, era arrivata lì la madre della 14enne. Fatto sta che la giovanissima era stata caricata e portata al pronto soccorso di Civitanova, dove le hanno applicato dei punti di sutura per ricucire le ferite. Tuttavia, pochi minuti dopo il fatto, l’ex assessore Attilio Fiaschetti aveva condiviso su Facebook un video, nel quale si vedevano le grosse chiazze di sangue presenti sul pavimento dei bagni di via Bramante. E proprio ciò aveva scatenato una marea di commenti, soprattutto da parte di molti cittadini che si chiedevano allarmati il motivo di tutto quel sangue a terra. Tant’è che l’amministrazione comunale aveva così mandato sul posto una pattuglia della polizia locale per eseguire il sopralluogo, insieme ai carabinieri. Gli accertamenti sono al vaglio dei militari dell’Arma, che già martedì hanno ascoltato la ragazza.