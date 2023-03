Incidente Macerata oggi, due feriti sulla SS77 della Val di Chienti

Schianto con due feriti

Macerata, 23 marzo 2023 – Due feriti non gravi in uno scontro frontale sulla SS77 della Val di Chienti, alle alle porte di Macerata, un 50enne e un 38enne. Per cause da chiarire, alle 7.25 poco dopo l'incrocio della Pieve salendo verso Collevario si sono scontrati un furgone Caddy e una Fiat Idea. I due conducenti sono stati portati in ospedale. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Traffico bloccato fino alle 9 per consentire i soccorsi e rimuovere i mezzi.

Il tratto della SS77 è stato temporaneamente chiuso, per permettere il ripristino della circolazione. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.