Morrovalle (Macerata), 26 luglio 2021 - Un uomo di 56 anni, padre di tre figli, ha perso la vita oggi in un incidente stradale, l'ennesimo che si registra sulle strade provinciali. Intorno alle 14.50, in sella al suo scooter, stava salendo da Trodica verso Morrovalle, ma all'improvviso da via Romagna, nei pressi di un distributore di carburante, è sbucata una Fiat 500 condotta da una ventenne del posto.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza si sarebbe immessa lungo via Collodi senza accorgersi dello scooter, che le sarebbe finito addosso. L'impatto violento ha sbalzato via il 56enne un sangiustese da qualche tempo residente a Montegranaro. I soccorritori del 118 hanno fatto il possibile per rianimarlo, e avevano anche chiamato l'eliambulanza per farlo arrivare subito a Torrette. Ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi la Polstrada di Macerata, che ora chiarirà la dinamica di quanto accaduto.