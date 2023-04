Incidente oggi San Severino, tamponamento a catena: in tre all’ospedale

San Severino (Macerata), 17 aprile 2023 – Tamponamento a catena, questa mattina lungo la 361 Septempedana: tre persone sono state portate all’ospedale. Se la caveranno con pochi giorni di prognosi gli automobilisti, due donne e un uomo tutti settempedani, coinvolti nell’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 8.20.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, tre auto – una Bmw X2, una Citroen C3 e un’Alfa Romeo Giulietta – sono entrate in collisione all’altezza del km 54 tra il centro urbano di San Severino la frazione di Taccoli.

A causa dell’incidente si sono create file all’ingresso della città con rallentamenti durati una mezz’ora. Sul posto anche due ambulanze che hanno trasferito due dei tre conducenti coinvolti all’ospedale “Bartolomeo Eustachio”.