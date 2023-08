Incidente per l’assessore Laura Laviano: sarà operata

Incidente per l’assessore comunale allo Sviluppo economico e all’Ambiente Laura Laviano che ieri, mentre era in giro piedi per Bologna, è caduta nei "famosi portici scivolosissimi in travertino di via Zamboni", come lei stessa racconta dal letto del Rizzoli. "Purtroppo ho rotto il femore – spiega la Laviano – nella parte distale e domani (oggi, ndr) mi opereranno. Mi auguro che reggano le viti altrimenti si passerà al fissatore esterno. Dovrò stare per tre mesi senza appoggio e poi si vedrà", conclude l’assessore, esponente della Lega. La Laviano avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di protesi al ginocchio a settembre a Milano, ma dopo l’incidente occorsole a Bologna dovrà posticipare il tutto. Le giungano gli auguri per un rapido recupero da tutta la redazione del Carlino.