Incidente sulla provinciale: “Un’auto era piena di fumo, così ho tirato fuori il ferito”

Macerata, 30 marzo 2025 – Un brutto incidente, un’auto che vola davanti ai suoi occhi e un’altra piena di fumo. Cerca di schivare i detriti e si rende subito utile per salvare in particolare un conducente. Ivan Lisitano, 34 anni, vigilante della società Vedetta 2 Mondialpol ieri si è reso protagonista di un bel gesto. Aveva finito da poco il turno di notte alla iGuzzini Illuminazione e stava tornando a casa quando, intorno alle 8.15, sulla provinciale all’inizio di Sambucheto vicino al distributore di benzina, si è imbattuto in uno scontro fra due auto, proprio quasi davanti alla sua. Un impatto tremendo.

Un uomo veniva da Sambucheto e l’altro viaggiava in direzione opposta, da Macerata. La dinamica è in corso di accertamento, ma uno dei due, dalle prime ricostruzioni, si sarebbe allargato troppo invadendo l’altra corsia. A parte lo spavento, Lisitano ha subito preso coraggio per prestare soccorso e ha evitato il peggio. Non ci ha pensato due volte.

"Sono sceso e ho chiesto a una persona di chiamare i soccorsi – racconta –. Intanto mi sono diretto verso l’auto da cui usciva fumo; ho cercato di aprire lo sportello ma era piegato. Mi sono spostato sul lato del passeggero e ho chiesto al guidatore come stesse. Poteva essere mio padre, avrà avuto sessant’anni circa. Non riuscivo a vederlo tanto era il fumo che arrivava da sotto i suoi piedi. Mi ha risposto di avere male alla gamba ma è riuscito a sollevarsi un po’ fino al freno a mano. Io l’ho afferrato sotto le ascelle e l’ho tirato fuori. Aveva un taglio sulla fronte. Il pedale dell’acceleratore era rimasto bloccato, ma non riuscivo a spegnere l’auto perché la chiave era spezzata. Il personale Anas, arrivato quasi subito dopo, ha estratto la chiave con una pinza e l’ha spenta. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi".

Un bel gioco di squadra. Il veicolo finito nella scarpata per fortuna non si è ribaltato, nonostante il volo è rimasto sulle quattro ruote. "Questo conducente invece aveva la mano gonfia e un po’ di sangue, anche lui sulla sessantina – prosegue il vigilante –. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Macerata”.

Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e carabinieri per effettuare i rilievi. "Il titolare dell’uomo estratto dall’auto mi ha ringraziato – dice Lisitano –, è la prima volta che mi capita di assistere a un simile incidente e mi ha fatto piacere poter aiutare qualcuno. Mio padre è morto tra le mie braccia per un infarto, ho pensato subito a lui”.