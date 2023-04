Incidente tra auto e pullman a Recanati, grave una donna. La figlioletta sotto choc

Recanati (Macerata), 22 aprile – Una 40enne di Montelupone è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette, dopo un violento schianto tra un pullman di linea e una Ford Puma, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Recanati, poco dopo l’incrocio fra via Nazario Sauro e via Gherarducci, in direzione mare. Il bus viaggiava vuoto in direzione Loreto quando, nel prendere una curva, ritenuta pericolosa per la sua scarsa visibilità, si è trovato ad incrociare la Ford che stava sopraggiungendo in direzione opposta.

I due mezzi, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Recanati, si sono scontrati e nell’urto la Ford si è girata su sé stessa ed è stata balzata sul marciapiede di destra della carreggiata finendo contro la recinzione di un’abitazione privata. Nell’urto sono esplosi l’airbag mentre la parte anteriore dell’auto è andata completamente distrutta.

Il pullman ha riportato danni alla fiancata sinistra. A bordo della Ford si trovavano una 40enne di Montelupone con la figlia di circa 10 anni seduta sul sedile posteriore. Fortunatamente la bambina non ha riportato gravi ferite tanto che è scesa dal veicolo da sola, mentre la madre è rimasta incastrata fra le lamiere dell’auto sino all’arrivo dei vigili del fuoco di Osimo che hanno provveduto, poi, ad estrarla dall’abitacolo del mezzo. In loro ausilio è intervenuta anche una squadra dei pompieri di Macerata.

La donna inizialmente è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 della Croce Gialla di Recanati, ma, viste le gravi lesioni riportate, è stata allertata l’eliambulanza che, partita da Torrette, è atterrata nell’area antistante la sede della Croce Gialla provvedendo successivamente a trasportarla all’ospedale regionale in codice rosso. Illeso l’autista del pullman. La bambina, visibilmente scossa, è rimasta per tutto il tempo, finché

non è giunto il padre, sul luogo del sinistro in braccio ad un soccorritore e con una borsa del ghiaccio appoggiata sul braccio destro.