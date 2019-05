San Severino Marche (Macerata), 11 maggio 2019 - Un uomo di 46 anni morto - S.M. le sue iniziali - e un'altra persona trasferita in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. È il pesante bilancio di un incidente (foto) avvenuto intorno alle 13 a Tolentino, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il 118 anche con l'eliambulanza.

Lo schianto è avvenuto verso l'ora di pranzo sulla strada che dalla chiesa di Rambona (Pollenza) porta a Rocchetta (San Severino), nel territorio di Tolentino, in un tratto che si trova al confine tra i 3 Comuni. Li si è verificato uno scontro frontale tra una Peugeot 307 condotta da un 46enne di San Severino e un fuoristrada (Vitara) guidato da un 62enne di Pollenza, fratello del sindaco. Il 46enne è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri, che hanno svolto i rilievi, i vigili del fuoco e il 118. Poi sono arrivati anche i familiari del defunto. Il 62enne è stato portato in ambulanza all'ospedale Torrette di Ancona, ma era cosciente e non versa in gravi condizioni. La vettura è stata sequestrata.

