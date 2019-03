Macerata, 14 marzo 2019 - Vola con l’auto nella strada sottostante, una passante salva per miracolo. Pauroso incidente, attorno alle 12.30 di oggi, nei pressi dello Sferisterio. Una Suzuki Swift stava percorrendo via Diomede Pantaleoni quando, nei pressi dello Sferisterio, avrebbe urtato un’auto parcheggiata sul lato sinistro della strada.

In seguito all’impatto l’auto è schizzata sul lato destro della carreggiata, sfondando la balaustra e precipitando per alcuni metri. La Suzuki è volata in via Maffeo Pantaleoni, la strada che porta alla Pace, travolgendo i paletti posti a protezione del marciapiede sul quale stava passeggiando una donna. L’auto l’ha mancata per un metro.

Il conducente della Suzuki, un italiano sui trent’anni, è stato portato in eliambulanza a Torrtte. È sempre rimasto cosciente e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma vista la dinamica dell’incidente si è preferito trasferirlo ad Ancona.

© Riproduzione riservata