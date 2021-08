Sforzacosta (Macerata), 13 agosto 2021 - Si distrae e investe un passante: uomo di 78 anni finisce a Torrette. È successo ieri, alle 10.30 circa, nella frazione di Sforzacosta, nei pressi della stazione ferroviaria. A provocare l’incidente, secondo quanto è stato ricostruito, un uomo di 83 anni al volante di una Fiat Panda, che ha travolto il malcapitato che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’impatto sarebbe stato piuttosto violento, tanto da sbalzare fino al marciapiede il 78enne che, al momento dell’impatto, si trovava praticamente al centro del passaggio pedonale lungo la Statale 77.



Le condizioni dell’anziano sono apparse fin da subito piuttosto gravi, tanto da rendersi necessario l’intervento dell’eliambulanza Icaro, che è atterrata nel campo sportivo, poco distante dal luogo dell’incidente, e ha poi immediatamente trasportato l’uomo all’ospedale Torrette di Ancona. L’uomo verserebbe attualmente in gravi condizioni, in pericolo di vita. La causa dell’incidente sarebbe da ricondurre a un momento di distrazione da parte dell’83enne alla guida della Panda, che non si sarebbe accorto del pedone, se non quando ormai era impossibile evitarlo. Sia l’automobilista che il ferito sono residenti a Macerata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, con il nucleo radiomobile, poi il 118. A causa dell’incidente, la statale 77 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per diverso tempo. Si tratta purtroppo dell’ennesimo incidente sulle strade di Sforzacosta, dove i residenti spesso si lamentano per il passaggio di auto a tutta velocità.



