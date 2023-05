Incidente: si scaglia contro l’altro conducente

Incidente con aggresione, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Castelfidardo. Intorno alle 19, si sono scontrate due auto, una delle quali ha finito anche per danneggiare una vettura parcheggiata nelle vicinanze. I due conducenti sono scesi e uno è subito apparso particolarmente agitato, tanto da tentare di aggredire l’altro automobilista che, preso alla sprovvista, a cercato riparo in un locale. Sul posto si sono portati i carabinieri, una volante della polizia e il 118, c’è stato un po’ di trambusto che ha richiamato la curiosità dei residenti (molti si sono affacciati dalle finestre delle abitazioni) e degli automobilisti in transito. Il traffico, a quell’ora di punta, ne ha risentito e la circolazione è rimasta difficoltosa per un po’. Alla fine è ritornata la calma, le forze dell’ordine hanno ultimato i rilievi, le auto incidentate sono state rimosse e la circolazione è tornata normale.