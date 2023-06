Incidente, soccorse tre persone

Incidente tra più mezzi ieri, durante il primo pomeriggio, nel territorio comunale di Montecassiano sotto la frazione di Sambucheto. In tre sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati per accertamenti all’ospedale, ma non sono in gravi condizioni. Lo scontro si è verificato intorno alle 15. Per cause in corso di accertamento, tre auto che percorrevano la strada Provinciale 77 si sono urtate tra loro, più o meno davanti alla pasticceria Paradiso. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. In breve, tre persone sono state condotte al pronto soccorso, in codice giallo. Ad arrivare anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le tre auto, rimaste danneggiate. Il traffico ha registrato per un po’ di tempo code e rallentamenti.