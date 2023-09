Incidente, soccorsi in tre

Incidente ieri verso le ore 7.30 in località Squartabue di Recanati. Il sinistro è avvenuto in via Capodaglio nei pressi di Villa Musone. Coinvolte una Punto guidata da un uomo e una BMW, con due donne a bordo. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia municipale di Recanati che è intervenuta sul luogo insieme ad una pattuglia dei carabinieri. Le due auto si sono urtate e la Punto è finita fuori dalla carreggiata. I sanitari del 118 che sono accorsi con una ambulanza hanno prestate le prime cure ai passeggeri delle due auto che non hanno fortunatamente riportato lesioni gravi. Comunque, tutti e tre sono state trasportati all’ospedale di Civitanova Marche per più approfonditi accertamenti.