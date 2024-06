Incidente stradale a Passo di Treia. Tre persone finiscono al pronto soccorso. Intervengono vigili del fuoco, 118 e polizia locale

Incidente in mattinata a Passo di Treia, tre le auto coinvolte e tre le persone finite al pronto soccorso per gli accertamenti e alle cure del caso. L’incidente stradale è avvenuto lungo la strada provinciale 128 dove, dopo la richiesta di soccorso, sono confluiti i vigili del fuoco di Macerata, l’ambulanza del 118 e la polizia locale. Nello scontro sono state tre le auto rimaste coinvolte e per tre persone è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per i controlli del caso. Nel frattempo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre gli agenti della polizia locale sono stati impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare le eventuali responsabilità.