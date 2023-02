Incidente stradale a Montefano, giovane perde controllo dell’auto e finisce nel fosso

L'auto nel fosso a Montefano

Montefano (Macerata) - I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina in località Contrada Imbrecciata, nel Comune di Montefano (MC), per un incidente stradale, avvenuto attorno alle 6.50. Per cause in fase di accertamento il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada finendo nel fosso adiacente alla carreggiata.

La squadra di Macerata, in collaborazione con i Sanitari del 118 hanno estratto un ragazzo di 28 anni dall’auto, che è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata. Non è ferito in modo grave.

I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento.