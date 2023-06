Incidente stradale nel weekend, il sindaco Tartabini starà a riposo

Il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, è rimasta coinvolta nel week end in un incidente stradale. Ma per fortuna le sue condizioni non sono risultate alla fine gravi, anche se dovrà comunque rimanere a casa per qualche giorno, in modo da riposare e riprendersi dai lievi traumi riportati. Lo schianto è avvenuto sabato pomeriggio lungo la Strada Statale a nord di Porto Potenza Picena e ha coinvolto quattro auto: tra queste c’era anche quella dove viaggiava il primo cittadino. Ed è stata proprio il sindaco Tartabini a rendere pubblicamente noto il fatto, tramite un post sulla pagina istituzionale Facebook "Noemi Tartabini-Sindaco di Potenza Picena". Al contempo, ha voluto poi rassicurare tutti in merito alla sua salute. "Mi sembra doveroso informare la cittadinanza che purtroppo sarò costretta a qualche giorno di riposo forzato a causa di un incidente che mi ha vista coinvolta in questo fine settimana – ha scritto il primo cittadino sul social network –. Uno stop che mi terrà lontana da appuntamenti e cerimonie ufficiali finché le condizioni di salute non miglioreranno. Verrà meno la presenza ‘fisica’, ma prosegue e proseguirà con costanza quella ‘mentale’ – promette la Tartabini –. Perché il lavoro di un sindaco per la propria città non si ferma mai. Grazie ai colleghi amministratori per il loro prezioso supporto. Ci vediamo presto".