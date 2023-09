Incidente sui Sibillini: escursionista di 40 anni precipita in una forra e muore

Bolognola (Macerata), 21 settembre 2023 – Un escursionista di 40 anni di Porto Recanati è morto dopo essere precipitato in una forra nei pressi di Pizzo Meta, sulle montagne tra Sarnano e Bolognola. L’allarme è scattato attorno alle 13: a segnalare l’incidente è stato un pastore che aveva assistito alla scena da lontano.

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sono intervenuti l’elicottero Icaro 02, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata e Montefortino, i vigili del fuoco e i carabinieri di Sarnano.

Le operazioni di recupero del corpo dell’uomo sono state lunghe e complicate, anche a causa del vento. Il 40enne è precipitato in una forra denominata “Fonte della Trocca”. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto la dinamica dell'accaduto.