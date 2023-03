Incidente sul lavoro, 61enne perde un braccio

di Giorgio Giannaccini

Bruttissimo incidente sul lavoro, ieri mattina, in una fabbrica di Potenza Picena: ad avere la peggio è stato un operaio italiano di 61 anni, che è rimasto con un braccio amputato. I fatti sono avvenuti verso le 8.30, all’interno di un’azienda che produce componenti di calzature in gomma e plastica. L’uomo stava lavorando con una pressa quando, per cause in corso di accertamento, il suo braccio destro è rimasto impigliato nel macchinario, che gli ha così reciso l’arto. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, una pattuglia dei carabinieri e gli ispettori del Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, trattandosi di un infortunio sul lavoro. Il 61enne è sempre rimasto cosciente e, dopo le prime cure del caso, è stato trasferito d’urgenza (in codice rosso) all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto indagano adesso gli ispettori della Spsal, diretti dalla dottoressa Lucia Isolani, che cercheranno di ricostruire la dinamica dell’incidente. Proprio per tale motivo, è stato posto sotto sequestro la pressa usata dall’operaio. Questo servirà per verificare anche le cause di quanto avvenuto e quindi capire se dietro all’episodio ci sia stato un malfunzionamento della macchina, che al momento sembra una delle ipotesi più accreditate. Il titolare dell’azienda potrebbe ora rischiare di essere indagato per il reato di lesioni colpose.