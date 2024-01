Incidente sul lavoro. Dipendente comunale colpito alla testa

Incidente sul lavoro, ieri mattina, per un dipendente comunale che è stato colpito da un oggetto caduto dall’alto e poi finito sopra alla sua testa, mentre era in servizio negli uffici pubblici situati all’interno del Poliambulatorio in piazza del Borgo, a Porto Recanati. Per questo, l’uomo è stato prontamente soccorso da un medico e un infermiere, ma per fortuna si è poco dopo ripreso e un parente lo ha così riaccompagnato a casa. A raccontare l’episodio è il sindaco Andrea Michelini, con un post sulla sua pagina Facebook.

"Ieri mattina, negli uffici comunali, si è verificato un piccolo incidente – ha scritto Michelini -. Da quanto è stato riferito dallo stesso dipendente coinvolto, un oggetto sarebbe caduto da un ripiano di uno scaffale, posto alle sue spalle, colpendolo al capo. Immediatamente sono intervenuti un medico e un infermiere che erano in servizio al piano di sotto. Sul posto mi sono subito recato anche io e la vicesegretaria del Comune Rachele Fermani, per accertarci personalmente delle buone condizioni di salute del dipendente, che comunque è tornato a casa accompagnato da un familiare. Ci auguriamo che non sia nulla di grave e che il dipendente possa tornare al più presto al suo lavoro".