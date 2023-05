Incidente sul lavoro, meccanico a Torrette

di Gianfilippo Centanni

Un infortunio sul lavoro ha turbato ieri mattina l’operatività alla ripresa dell’attività in una cava situata nella frazione Botontano del territorio di Cingoli. Verso le 10.45 un meccanico era impegnato nell’esecuzione dello smontaggio d’un grosso pneumatico d’una ruspa, una delle motopale utilizzate nella cava in cui viene effettuata la lavorazione d’inerti che vengono prodotti per essere rivenduti.

Il meccanico, un artigiano 45enne che ha il laboratorio a Porto Recanati, specializzato nei lavori eseguiti su mezzi per movimento terra utilizzati nello specifico settore, non dipendente dell’azienda cingolana da essa sarebbe stato chiamato: avrebbe dovuto aggiustare una delle ruote d’una ruspa. Stando ai primi rilievi emersi sul posto, la ruota sarebbe caduta dal mezzo inclinato, piombando sulla gamba destra dell’uomo rimasto intrappolato sotto il grosso pneumatico.

Sono scattati subito i soccorsi, con l’intervento dell’automedica del 118 dell’ospedale di Cingoli e dei vigili del fuoco di Macerata, mentre sul posto sono giunti i carabinieri e gli operatori dell’Asur di Ancona, competenti per gli accertamenti da compiere.

All’uomo, rimasto sempre cosciente e sottratto dal pesante pneumatico, il dottore ha praticato le prime cure, quindi è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Da Fabriano è decollato Icaro-2, atterrato nelle vicinanze della cava: il meccanico, a cui era stata diagnostica la frattura della tibia della gamba destra, è stato trasferito a bordo dell’elicottero e trasportato dall’ospedale regionale di Torrette in cui si trova ricoverato.